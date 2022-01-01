В приложении доступна функция перевода денег с карты на карту. Комиссия по проведению платежей является наименьшей на рынке в Украине.
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Выбирайте услугу и платите все счета быстро и безопасно
Перевод средств с карты на карту
Мгновенные переводы с карты на карту любого банка Украины
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Оплата отменена
Переводите средства с помощью приложения QR Pay
Приложение QR Pay
Мгновенно оплачивай и создавай счета через QR-код с помощью приложения QR Pay
В приложении получатель формирует счет для оплаты, чтобы отправить его плательщику в виде ссылки или QR-код. При формировании платежа одновременно можно добавить в него комментарий и выбрать, какая из сторон платит комиссию.
Приложением можно оплачивать счета с помощью QR-кодов а также сканировать любой QR-код.