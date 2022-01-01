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Выбирайте услугу и платите все счета быстро и безопасно

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Перевод средств с карты на карту

Мгновенные переводы с карты на карту любого банка Украины

С карты

Укажите реквизиты платежной карты отправителя или войдите в систему и используйте зарегистрированную карточку

На карту

Укажите реквизиты платежной карты получателя или войдите в систему и выберите шаблон карты получателя

К оплате с комиссией
Комиссия:
0.4% + 4 грн.
Всего 0,00 ₴
Комиссия: 0.4% + 4 грн.
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Выбирайте самые популярные услуги чтобы выполнить оплату мгновенно

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Homenet (Киев)
Киевстар - Домашний Интернет
Proline (Киев)
KIEVNET (Киев)
O3 (Freenet)
CITYLAN (Київ)

Переводите средства с помощью приложения QR Pay

Приложение QR Pay

Мгновенно оплачивай и создавай счета через QR-код с помощью приложения QR Pay

01
Переводы с карты на карту

В приложении доступна функция перевода денег с карты на карту. Комиссия по проведению платежей является наименьшей на рынке в Украине.

02
Выставления счетов

В приложении получатель формирует счет для оплаты, чтобы отправить его плательщику в виде ссылки или QR-код. При формировании платежа одновременно можно добавить в него комментарий и выбрать, какая из сторон платит комиссию.

03
Встроенный сканер QR-кодов

Приложением можно оплачивать счета с помощью QR-кодов а также сканировать любой QR-код.

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QR Pay для iPhone
iOS 10+
QR Pay для Android
Android 4.4+
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